OL : Sampaoli à Lyon, Juninho a essayé

Dans : OL.

Dans un communiqué publié vendredi dernier, Frank McCourt a officialisé la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM. L'OL avait également pensé au coach argentin.

Le technicien argentin de 60 ans a posé le pied en France mardi midi, mais ne sera pas sur le banc olympien avant le match du 10 mars contre le Stade Rennais en raison d’un isolement sanitaire de sept jours à respecter. En attendant, le directeur du centre de formation Nasser Larguet continuera d’assurer l’intérim comme il le fait depuis un mois, et la mise à pied d’André Villas-Boas. En toute logique, les supporters de l’OM ont hâte de découvrir Jorge Sampaoli, un coach charismatique qui ne laissera personne indifférent en Ligue 1… et notamment du côté de l’Olympique Lyonnais, où Juninho apprécie tout particulièrement l’ex-coach de l’Atlético Mineiro.

A en croire les informations livrées par France Football, le directeur sportif de l’OL est un grand fan de Jorge Sampaoli, et aurait beaucoup aimé l’attirer chez les Gones à l’été 2019. « Pour ses débuts dans le costume de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, l'ancien sniper de Gerland avait placé Jorge Sampaoli (60 ans) dans son viseur » détaille le magazine. « Mais, au printemps 2019, l'ancien sélectionneur de l'Argentine brillait avec Santos et n'a pas souhaité interrompre son opération rédemption. Un an et demi après ce premier flirt, l'ancien disciple de Marcelo Bielsa va bien se frotter au championnat de France, mais avec l'OM ». Ce qui ne manquera pas de laisser de gros regrets à Juninho, d’autant plus qu’il y a de grandes chances que l’Olympique Lyonnais change également d’entraîneur à l’issue de la saison. A moins qu’à la surprise générale, Rudi Garcia ne soit prolongé par l’état-major rhodanien.