OL ‍: Viré ou pas, Pierre Sage jouera son avenir contre Marseille

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais joue mercredi à Marseille son match en retard de Ligue 1. Et l'OL a tout intérêt à ne pas revenir avec zéro point du Vélodrome, notamment si les joueurs veulent conserver Pierre Sage sur le banc.

Quoi qu'on en dise, il est désormais clair que le vestiaire lyonnais a tout fait pour pourrir la vie de Fabio Grosso, et que l'unanimité qui semblait être née du chaos vécu en octobre au Vélodrome était de façade. Les joueurs de l'OL ont eu la peau de l'entraîneur italien, et dorénavant tout semble aller mieux depuis que John Textor a décidé de confier les clés de son équipe à Pierre Sage. On l'a vu samedi à Lens, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont pratiqué un football qu'on ne connaissait plus depuis longtemps, et forcément cela donne du poids à l'entraîneur censé faire l'intérim jusqu'à la désignation du nouveau coach.

Pierre Sage et l'OL condamnés à l'exploit contre Marseille

Dimanche, le quotidien sportif L'Equipe, qui a souvent de bonnes informations en direct du bureau de John Textor, affirmait que le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais pourrait finalement laisser sa chance à Pierre Sage sur une plus longue durée. Tandis que David Friio discute avec Jorge Sampaoli, l'ancien adjoint d'Habib Beye au Red Star a pris du volume en seulement 90 minutes. Cependant, John Textor le sait, Pierre Sage ne pourra prétendre à un rôle sur le long terme que si rapidement il ramène des points à l'actuel dernier de Ligue 1. Car la pression a beau être moins énorme depuis le match à Lens, la réalité est là, l'OL compte six points de retard sur Montpellier, premier non-relégable.

Alors, à en croire le site spécialisé Olympique-et-Lyonnais.com, la direction de l'OL a fixé un calendrier assez simple. « La prochaine rencontre au Stade Vélodrome, s'annonce déterminante pour l'avenir de Sage », précise Alexis Aouache. Le journaliste lyonnais précise que Pierre Sage devrait également être là pour la réception de Toulouse, mais que si cela tourne mal à Marseille, cela sera probablement son premier et dernier match sur le banc de Lyon au Vélodrome. Le pragmatisme frappera Sage comme il a frappé avant lui Peter Bosz, Laurent Blanc et Fabio Grosso.