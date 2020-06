OL : Godin et Sakho trop vieux pour le Lyon de Rudi Garcia ?

Dans : OL.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne semble pas réellement vouloir miser sur Diego Godin ou sur Mamadou Sakho en défense.

Invité de RTL ce samedi soir, Rudi Garcia n’a évidemment pas échappé à une interrogation sur le mercato de l’Olympique Lyonnais trois jours seulement après la présentation de Tino Kadewere. Mais c’est surtout sur la question du défenseur convoité par l’OL que l’entraîneur du club de Jean-Michel Aulas était attendu, d’autant plus que depuis 2 jours la rumeur fait de Diego Godin un possible renfort de Lyon, tout comme l'avait été celle qui mène vers Mamadou Sakho. Deux pistes qu’il faut toutefois relativiser compte tenu du salaire énorme du défenseur de l’Inter Milan et de celui du joueur français de Crystal Palace. Quoi qu’il en soit, Rudi Garcia a reconnu que l’Olympique Lyonnais n’était pas réellement en quête d’un joueur au tel profil.

Plutôt qu’un joueur de 34 ans, comme Diego Godin, l’OL cherche un défenseur d’un autre style. « Beaucoup de noms ont été donnés. Ce que je peux certifier, c'est qu'effectivement on cherche un défenseur central. Il n'y en a que trois: Marcelo, Denayer et Andersen. On a besoin d'un peu de leadership dans cette équipe, mais il y aussi des leaders qui sont jeunes. On regarde plutôt des défenseurs centraux relativement jeunes plutôt qu'expérimentés. Même si le dossier de Sakho sportivement est un très bon dossier. Après moi il y a des choses où je ne sais pas si ça peut se faire financièrement ou pas », a reconnu Rudi Garcia, conscient que l’absence probable de Lyon en Europe et la crise du covid19 auront un impact direct sur le mercato de son club. Il faut toutefois pondérer les propos de l'ancien entraîneur de l'OM qui sait bien qu'il ne faut pas avoir la langue trop pendue lors des négociations en cours avant même que le marché européen des transferts ouvre officiellement ses portes. Mais on se souvient toutefois qu'en mettant de la jeunesse dans sa défense, on pense évidemment à Joachim Andersen, l'OL s'est lourdement raté l'an dernier. Alors info ou intox de la part de Rudi Garcia ? L'avenir le dira.