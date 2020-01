OL : Rudi Garcia veut un défenseur dans le money-time du mercato !

Dans : OL.

Très actif durant le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a déjà bouclé trois jolis coups avec les signatures, officielles ou imminentes, de Karl Toko-Ekambi, de Tino Kadewere et de Bruno Guimaraes.

Après la victoire lyonnaise face à Toulouse dimanche après-midi lors de la 21e journée de Ligue (0-3), Juninho laissait clairement sous-entendre que le milieu de terrain brésilien de 22 ans serait le dernier renfort de l’OL. Ce ne sera finalement pas le cas selon Mohamed Bouhafsi. Spécialiste des transferts pour RMC, le journaliste a effectivement indiqué que Rudi Garcia souhaitait impérativement voir débarquer un défenseur central dans le Rhône d’ici la fin du mercato hivernal le 31 janvier prochain.

« Ça va bouger en défense à Lyon d’ici la fin du mercato » a expliqué Mohamed Bouhafsi sur l’antenne de la radio, avant d’étayer ses propos. « Rudi Garcia espère et souhaite un renfort. On parlait d’un latéral gauche il y a quelques jours. Finalement, ce serait plutôt un défenseur central qui est attendu à l’Olympique Lyonnais. On a parlé du dossier Akanji, mais le dossier du joueur de Dortmund est trop compliqué. Au sein du club, on me dit que c’est un rêve mais que c’est utopique car c’est un joueur qui, malgré ses relations difficiles avec Lucien Favre, est très utilisé. Il a également des relations compliquées avec certains joueurs de Dortmund mais c’est un dossier impossible pour l’OL, qui travaille sur d’autres défenseurs. Nous n’avons pas encore les noms. Mais c’est une certitude, Lyon veut se renforcer en défense car l’OL n’a pas de stabilité derrière » a indiqué le journaliste, pour qui Rudi Garcia n’a nullement l’intention de terminer la saison avec seulement trois joueurs pour deux postes en défense centrale, à savoir Marcelo, Joachim Andersen et Jason Denayer. Les ultimes heures du mercato pourraient donc réserver de bien belles surprises aux fans de l’Olympique Lyonnais…