OL : Aulas et Lyon tentent un incroyable coup à Dortmund !

Deux attaquants, un milieu de terrain, une grosse vente… L’Olympique Lyonnais est en train de réaliser un énorme mercato hivernal. Et ce n’est peut-être pas encore fini…

Pour l’instant, le club rhodanien a officialisé deux transactions. Après avoir recruté Karl Toko Ekambi en début de semaine, l’OL a effectivement annoncé la venue de Tino Kadewere contre un chèque de 12 millions d’euros. Si l’attaquant zimbabwéen va finir la saison au Havre en L2, il viendra renforcer le Lyon de la saison prochaine. Un exercice lors duquel l’équipe de Rudi Garcia ne pourra plus compter sur Lucas Tousart, qui va être transféré au Hertha Berlin pour 25 ME puis prêté chez les Gones. Dans la foulée, la formation lyonnaise va recruter son futur remplaçant, puisque Bruno Guimarães a donné son accord pour un transfert de 25 ME. Avec tous ces mouvements, Jean-Michel Aulas pourrait être rassasié. Mais pas totalement.

Avant le 31 janvier, Garcia espère bien accueillir un nouveau défenseur central. « Je souhaite qu’un défenseur central nous rejoigne. Si on a un blessé ou un suspendu à ce poste, ça peut être compliqué. Si on ne trouve pas, on se débrouillera, mais il faut que le joueur visé nous apporte une plus-value », a lancé l’entraîneur rhodanien en conférence de presse. Si les noms d’Ezequiel Garay (Valence) et de Juan Jesus (AS Roma) ont circulé ces dernières semaines, l’OL aurait désormais un autre joueur dans son viseur. En effet, selon Foot Mercato, Lyon s'intéresse à Manuel Akanji. Titulaire sous les ordres de Lucien Favre au Borussia Dortmund, l'international suisse pourrait se laisser tenter par ce nouveau challenge en France. Pour faire venir le défenseur central, l’OL « songe à un prêt ». Pas sûr que cette solution convienne au BvB, sachant que le joueur de 24 ans est quand même estimé à 35 millions d’euros sur le marché des transferts.