OL : Rudi Garcia veut toujours Luiz Gustavo à Lyon !

Dans : OL.

Il y a quelques mois, le nom de Luiz Gustavo était massivement associé à l’Olympique Lyonnais en période de mercato.

Excellent lors de la saison 2017-2018 à Marseille, l’international brésilien avait flambé sous les ordres d’un certain Rudi Garcia en Provence. Véritable moteur de l’OM finaliste de l’Europa League, le Brésilien avait cependant énormément baissé de pied lors de sa deuxième saison, à tel point que l’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais l’avait redescendu en défense centrale… avant de le placer sur le banc des remplaçants lors de la seconde partie de la saison 2018-2019. A l’époque, Luiz Gustavo l’avait eu mauvaise à l’encontre de Rudi Garcia, lui reprochant son repositionnement en défense centrale et le jugeant responsable de sa méforme persistante.

Cela étant, Rudi Garcia n’a jamais craché sur Luiz Gustavo, lui reconnaissant toujours un professionnalisme hors du commun et un caractère exceptionnel. Ce sont visiblement ses arguments qui poussent aujourd’hui l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais à songer au recrutement du Brésilien de 33 ans, à en croire les informations obtenues par les médias turcs Ajansspor et Fotomac. Très fourni dans ce secteur de jeu avec Bruno Guimaraes, Thiago Mendes, Maxence Caqueret ou encore Lucas Paqueta, le coach de l’OL souhaiterait rajouter de la qualité et de l’expérience à son milieu de terrain avec l’actuel joueur de Fenerbahçe. Pour l’heure, aucune proposition chiffrée n'a été évoquée, mais l’OL devra mettre la main à la poche s’il veut réellement s’attacher les services du natif de Pindamonhangaba dans la mesure où ce dernier est sous contrat avec le Fener jusqu’en juin 2023. De son côté, Luiz Gustavo a-t-il envie de recroiser la route de Rudi Garcia, un coach avec qui l’histoire n’était plus rose lors de la seconde saison à Marseille ? Rien n’est moins sûr…