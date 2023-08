OL ‍: Humilier Aulas, Textor a fait l'erreur fatale

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

A l'OL, la crise couve déjà en ce début de saison. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, peu de choses vont dans le bon sens.

Les fans de l'OL ont des raisons logiques et légitimes d'être assez inquiets pour le futur de leur club. D'un point de vue sportif, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et en interne, les brouilles sont nombreuses. Ancien président de l'OL et mis sur la touche depuis peu par John Textor, Jean-Michel Aulas ne perd jamais une opportunité de tacler l'Etasunien. Même chose à l'inverse. Forcément, le climat ambiant pèse sur tout le monde. John Textor semble même avoir du mal à gérer la situation, alors qu'une fin de mercato de tous les dangers pointe le bout de son nez. Pour Eric Di Meco, le businessman américain paye sa méconnaissance du contexte lyonnais.

Textor, une grosse erreur avec Aulas ?

🔴🔵 John Textor, accusé d'être allé trop loin avec Aulas.



🎙 Eric Di Meco : "Il n'a pas mesuré le pouvoir de nuisance de Jean-Michel Aulas. Dans la difficulté, ça aurait pu lui servir d'avoir un allié comme lui." pic.twitter.com/i77KuHHho3 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 28, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a donné un avis cash sur le sujet, pestant contre l'attitude de Textor envers l'ancien président de l'OL. « C'est un peu l'histoire de la vie. Quand tu arrives dans une nouvelle société et dans un nouveau pays, il faut avoir l'intelligence situationnelle. Tu te renseignes et il n'a pas dû mettre longtemps pour savoir ce qu'avait fait Aulas. Il n'a pas mesuré le pouvoir de nuisance de Jean-Michel Aulas. Dans la difficulté, ça aurait pu lui servir d'avoir un allié comme lui. ll a fait ce club. Cela peut vite tourner mal pour Textor. Il a une autre culture et peut-être qu'il n'y a pas la même mentalité là-bas. Question de culture ou de business... Mais j'espère pour lui que le fait d'humilier Aulas ne se retourne pas contre lui. L'avenir nous le dira mais je pense qu'il aurait pu faire plus diplomatique et intelligent », a notamment indiqué Eric Di Meco, soucieux de savoir ce qui arrivera à l'OL dans une ambiance pareille et qui sait que JMA ne lâchera rien pour faire valoir ses intérêts et ceux de son ancien club.