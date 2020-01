OL : Rudi Garcia sifflé à Lyon, il a trouvé la solution

Dans : OL.

Même s'il a redonné des couleurs à Lyon, Rudi Garcia a encore droit à des sifflets de la part de supporters de l'OL. Le coach s'en amuse presque, mais apprécie de voir ses joueurs être, eux, très soutenus.

Présent en conférence de presse avant la réception de Toulouse, ce dimanche au Groupama Stadium, Rudi Garcia a été interrogé sur les sifflets entendus à l’annonce de son nom avant la demi-finale de Coupe de la Ligue gagnée contre Lille. De tout cela, l’entraîneur de l’OL, qui paie encore d’avoir été le coach de l’OM, semble plutôt s’amuser si l’on en croit sa réponse ironique. Même s’il est vrai que les « anti-Rudi Garcia » semblent de moins en moins nombreux dans les tribunes du stade lyonnais compte tenu des résultats actuels du club de Jean-Michel Aulas.

« Les sifflets contre moi ? Il faut vraiment que je sorte plus tôt du vestiaire pour les entendre, alors franchement je ne sais pas. Contre Lille, j’étais probablement encore au vestiaire au moment où cela est arrivé, a rétorqué, avec un grand sourire, le successeur de Bruno Genesio avant de se faire plus sérieux au moment d’évoquer le retour au calme de la relation entre ses joueurs et les supporters de l’OL. L’important pour le club et moi c’est que l’équipe gagne et que les joueurs soient soutenus, car dans ces cas-là ça fait une vraie différence et mardi contre Lille c’était réellement superbe. » Il faudra donc tendre l'oreille ce dimanche avant Lyon-TFC au Groupama Stadium afin de savoir si la relation entre les fans rhodaniens et Rudi Garcia se calme encore plus.