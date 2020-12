OL : Rudi Garcia prolongé, une légende de Lyon est séduite

Dans : OL.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Rudi Garcia entend bien immiscer le doute dans l’esprit de Juninho et de Jean-Michel Aulas à l’OL…

Doucement mais surement, c’est ce que l’ancien coach de Lille et de Marseille parvient à faire, à force d’enchaîner les victoires. En plaçant Lyon à la troisième place de la Ligue 1, Rudi Garcia a fait ce que l’on attend de lui dans la capitale des Gaules, même s’il convient de maintenir ce rythme lors de la seconde partie de saison afin de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Chez les supporters, une majorité s’exprime toujours en faveur du départ de Rudi Garcia à l’issue de la saison. Mais chez les consultants, on est de plus en plus nuancé comme le prouve l’avis exprimé par Sonny Anderson, interrogé par Inside Gones.

Pour le consultant de BeInSports, une prolongation de Rudi Garcia n’est plus totalement à exclure désormais. « Prolonger Rudi Garcia ? Je ne sais pas, le président va voir à la fin de la saison. S'il arrive à construire une équipe avec une philosophie de jeu, avec un état d'esprit, pourquoi pas le garder. Il faut surtout une continuité, garder ses meilleurs joueurs. Je pensais qu'on donnerait plus de temps à Sylvinho. L'OL n'a pas pour habitude de se séparer si rapidement d'un entraineur. C'est un bosseur, quelqu'un qui aime le foot avec une très belle vision mais il était pressé par le temps. Je n'ai pas été contacté par l'OL lorsque Sylvinho est arrivé. Je n'ai jamais caché le fait que j'aimerais revenir à l'OL. Le fait que je sois parti à Neuchâtel a un peu cassé les choses » a indiqué Sonny Anderson, pour qui il est absolument impossible de faire des pronostics sur le futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Mais l’hypothèse d’une prolongation de Rudi Garcia devient crédible…