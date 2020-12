OL : Rudi Garcia est génial, Gilles Favard ravale ses critiques !

Dans : OL.

Troisième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a réalisé un match séduisant sur la pelouse du FC Metz dimanche soir (3-1).

La formation entraînée par Rudi Garcia est en réelle progression depuis quelques semaines. Le week-end dernier, la victoire convaincante face à Reims (3-0) avait laissé entrevoir de véritables progrès par rapport aux matchs peu aboutis contre Saint-Etienne ou Angers. Dimanche soir sur la pelouse de Saint-Symphorien, les Gones étaient tout simplement irrésistibles, à l’image de Karl Toko-Ekambi, auteur de deux buts et d’une passe décisive. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le chroniqueur Gilles Favard a félicité Rudi Garcia, un coach qu’il n’a pas hésité à critiquer ces dernières années, mais qui commence doucement mais surement à lui donner tort, ce qu’il est le premier à reconnaître.

« Lyon est en progression constante depuis un mois. Toutes les semaines, on sent que l’OL progresse, que leur jeu se dynamise. Mine de rien, Rudi Garcia fait des choix très forts. Il ne fait plus jouer les jeunes, il utilise les joueurs que lui considère comme les meilleurs pour le moment : Dembélé sur le banc, il fait jouer son trio Depay-Toko Ekambi-Kadewere qui lui rend bien. Son milieu est très fort, la passe de Paqueta sur le 3e but est merveilleuse. Il arrive à faire jouer son équipe, elle est attrayante, on ne s’emmerde pas en voyant jouer Lyon. J’ai suffisamment tapé sur Rudi Garcia mais il faut lui rendre ça et le mettre à son crédit. On sent que tous les matchs sont joués à fond, j’attends le match contre le PSG pour voir s’il garde le même système, s’il va jouer de la même façon » a estimé Gilles Favard, séduit par cet Olympique Lyonnais qui s’impose de plus en plus sérieusement comme un candidat au podium cette saison.