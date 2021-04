OL : Rudi Garcia et les jeunes, une accusation ciblée

Dans : OL.

Malgré des résultats très corrects depuis un an et demi, Rudi Garcia peine à faire l’unanimité chez les supporters de l’OL.

Il est notamment reproché à Rudi Garcia sa gestion des joueurs les plus jeunes de l’effectif tels que Maxence Caqueret et Rayan Cherki, trop peu utilisés aux yeux de certains observateurs. Le transfert d’Amine Gouiri à Nice a également été reproché à Rudi Garcia, qui n’a jamais véritablement donné sa chance à celui qui explose les compteurs sur la Côte d’Azur. Dans les colonnes du Progrès, un jeune joueur moins connu des supporters de l’OL a évoqué la gestion de Rudi Garcia, il s’agit d’Ousseynou Ndiaye, qui a rejoint Lyon en provenance du Dakar Sacré Cœur en 2017. Après trois saisons complètes en National 2, le milieu de terrain a été prêté à Bourg-en-Bresse en National. Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2023, il regrette le manque de considération de Rudi Garcia à l’égard des joueurs de la réserve de Lyon.

« (Rudi) Garcia nous a laissés en réserve, il n’est jamais venu nous voir. Ça m’embête, je suis sûr que s’il me voyait jouer, il ne me laisserait pas partir » explique le joueur, qui accuse clairement Rudi Garcia de ne regarder aucun match de la réserve de l’OL, avant de poursuivre. « Il faut être bon pour espérer jouer dans un club de Ligue 1 ou Ligue 2 l’an prochain. Je pense qu’à l’OL, ce sera compliqué si le coach ne nous connaît pas. Dommage, pendant mes tests, je m’entraînais avec (Mathieu) Valbuena, (Clément) Grenier et je ne me sentais pas largué ». De nouvelles accusations à l’encontre de Rudi Garcia, ce qui ne manquera pas de faire réagir les supporters rhodaniens. Reste que l’ex-coach de l’OM pourra toujours rappeler qu’il a fait de Sinaly Diomandé un joueur de Ligue 1 à part entière tandis que Maxence Caqueret était un titulaire indiscutable lors du Final 8 à Lisbonne l’été dernier…