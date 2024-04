OL ‍: Aulas apporte 170 millions d'euros à Textor

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La LDLC Arena, salle de spectacle mais aussi enceinte de l'ASVEL, est vendue par John Textor. Le nouveau boss lyonnais a trouvé preneur avec Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL devrait officialiser le rachat de la salle début mai.

Même s'il a vendu l'OL en 2022, Jean-Michel Aulas ne veut pas se résoudre à abandonner la vie sportive dans la capitale des Gaules. Après le club de football, c'est l'ASVEL qui devrait avoir affaire à l'homme d'affaires français. Vice-président de la FFF, Aulas ne rachètera pas le club de basket mais plutôt sa toute nouvelle salle : la LDLC Arena. Neuve et inaugurée en novembre 2023, elle possède 18 000 places et accueillera de nombreux évènements sportifs et culturels. OL Groupe a financé sa construction et John Textor veut la vendre pour amener de l'argent frais à l'OL. Jean-Michel Aulas dit banco.

Aulas amène 170 ME sur la table

Comme annoncé par Le Progrès, l'ancien président de l'OL est le grand favori pour racheter la LDLC Arena. Jean-Michel Aulas a confirmé lui-même qu'il était à deux doigts de prendre possession de la nouvelle enceinte. Le rachat devrait être finalisé dans les prochaines semaines, normalement début mai, avec l'assistance de plusieurs autres actionnaires.

Rachat de la LDLC Arena : Qui pour accom­pa­gner Aulas ? https://t.co/9KW1TznySv — Lyon Décideurs (@LyonDecideurs) April 19, 2024

« Le projet de reprise de l’Arena, un de mes derniers grands projets, n’est pas complètement terminé même si nous sommes en discussions exclusives. C’est un projet innovant, fédérateur, parce que nous avons réussi à attirer des entrepreneurs lyonnais et parisiens, la Région, et parce que le projet, ce qui se fait de mieux en lieu événementiel en Europe, reste bien lyonnais », s'est-il réjoui. La vente va se conclure pour 170 millions d'euros. Une somme considérable que Jean-Michel Aulas veut amortir au plus vite, en organisant jusqu'à «120 évènements » par an. Ces 170 millions d'euros sont une aide non négligeable pour l'OL avant son passage tant redouté devant la DNCG en fin de saison.