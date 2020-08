OL : Rudi Garcia a éliminé la Juventus, Aulas jubile

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais a toujours défendu son entraîneur malgré les critiques, Rudi Garcia peut compter sur Jean-Michel Aulas.

Une semaine après la déception engendrée par la défaite de l’OL face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, alors que Lyon n’avait pas démérité, Jean-Michel Aulas était évidemment un président heureux suite à la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour le patron de l’Olympique Lyonnais, il est évident que ce résultat face à la Juventus permet aussi de régler quelques comptes avec ceux qui s’acharnent depuis des mois à taper sur Rudi Garcia. Jean-Michel Aulas rappelle l’importance de son entraîneur dans le parcours européen de Memphis Depay et ses coéquipiers, et il tient à le faire savoir, histoire de confirmer que le choix fait avec Juninho pour succéder à Sylvinho était la bon.

Invité d’Europe 1, JMA s’est lâché. « Qui m’a le plus bluffé contre la Juventus ? Je pense qu’il faut dédier à Rudi Garcia cette performance, parce qu’il a été quelquefois contesté, on lui a fait plein de reproches avant même qu’il ne signe à Lyon et il ne méritait pas ces reproches. Dans une année très difficile, il a réussi à remobiliser tout le groupe avec l’obligation de faire un résultat. On a failli le faire contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue, on était très proche. Et là il fallait savoir parler aux joueurs, je l’ai fait aussi évidemment, mais c’est Rudi Garcia, son staff, et Juninho aussi, qui ont su transcender les joueurs et c’est vrai qu’on a eu une équipe très soudée et qui a réussi à résister à la Juventus », se réjouit Jean-Michel Aulas, qui attend désormais avec impatience le quart de finale contre Manchester City dans une semaine au Portugal.