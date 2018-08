OL : Ruben Dias à l'OL, un spécialiste annonce le gros coup du mercato

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Bruno Genesio l'a dit sans détour mercredi soir après la victoire de l'OL contre Benfica, Ruben Dias est l'objectif numéro 1 du mercato de l'Olympique Lyonnais. Mais pour l'instant, les 30ME offerts par l'OL ne collent pas avec les 45ME exigés par Benfica pour céder son joueur. Quoi qu'il en soit, si Lyon réussit à faire venir le défenseur international portugais, alors le club de Jean-Michel Aulas aura réussi une énorme pioche annonce un éminent spécialiste du football du pays des oeillets.

« C’est un jeune joueur, il vient de faire sa première saison comme titulaire du côté de Benfica, et encore il ne s’est vraiment révélé qu’à la mi-saison. Et ce qui a été impressionnant c’est qu’il s’est imposé très très vite alors qu’il y avait de la concurrence dans son secteur. Il a réussi à profiter d’une opportunité car il y avait plusieurs joueurs blessés en défense. Il a montré beaucoup de caractère et il a eu une progression à la Renato Sanches, ça a été fulgurant. Et cela lui a valu une place dans le groupe portugais pour le Mondial. Il n’a pas joué, mais beaucoup pensaient qu’il allait jouer car il démontre beaucoup de maturité (...) On ne sait pas si Benfica est vendeur pour Ruben Dias, mais il faut savoir que Benfica n’est jamais contre le fait de vendre un très bon joueur même jeune et même s’il s’est imposé. Je ne serais pas étonné s’ils le vendent, mais ce sera au prix de la clause libératoire », a confié, sur Eurosport, Alex de Castro. Les supporters de l'Olympique Lyonnais en salivent d'avance.