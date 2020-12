OL : Rothen dévoile le Monsieur Plus de Lyon

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à casser sa tirelire en offrant 20 ME à l’AC Milan pour le transfert de Lucas Paqueta.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les dirigeants de l’OL ne doivent pas regretter cette décision imposée à Rudi Garcia par le directeur sportif Juninho. En effet, le Brésilien s’est affirmé en seulement quelques semaines comme un joueur absolument indispensable du onze de départ rhodanien. Avec ses acolytes Thiago Mendes et Houssem Aouar, il forme sans doute l’un des meilleurs trios au milieu de terrain en Ligue 1. Au micro de RMC, Jérôme Rothen est revenu sur l’éclosion incroyable de Lucas Paqueta dans la capitale des Gaules. Pour l’ancien milieu gauche du PSG, il est clair que le natif de Rio de Janeiro amène une grinta et une qualité technique qui font toute la différence en faveur de l’équipe drivée par Rudi Garcia.

« Paqueta, il t’apporte l’aspect athlétique car il est costaud, il gagne des duels. Je ne pensais pas qu’il avait cet aspect-là dans son jeu. Il gratte beaucoup de ballons. Je ne dis pas que c’est un grand récupérateur, mais il a t’apporté ça. En plus, il est très à l’aise dans la maîtrise du ballon, dans la qualité technique. Avec Aouar, qui est son pendant de l’autre côté dans le milieu de terrain, je trouve que cela apporte une maîtrise qui n’existe pas chez les attaquants. Toko-Ekambi et Kadewere ont des qualités, mais ce ne sont pas des grands techniciens. Lyon va maintenant avoir l’étiquette de la très grosse équipe, ce qu’ils n’avaient pas en ce début de saison, le plus difficile commence pour eux » a commenté Jérôme Rothen, très enthousiaste à l’égard des milieux de terrain de l’OL, un peu moins élogieux en revanche lorsqu’il s’agit d’évoquer les attaquants Toko-Ekambi et Kadewere. Bien qu’efficaces, les deux hommes suscitent encore quelques interrogations sur leur réel niveau.