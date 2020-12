OL : Lucas Paqueta a déjà fait oublier Nabil Fekir

Dans : OL.

Transféré au Bétis Séville pour 20 ME il y a un an et demi, Nabil Fekir a laissé un grand vide au sein de son club formateur de l’Olympique Lyonnais.

Il faut dire que l’ancien capitaine des Gones avait un rôle prépondérant au sein du système de jeu de Bruno Genesio à l’époque. Véritable dépositaire du jeu lyonnais durant de longues saisons, Nabil Fekir se démarquait notamment par sa faculté à être décisif (54 buts, 34 passes décisives en Ligue 1). C’est donc logiquement que l’OL a peiné à se remettre du départ de Nabil Fekir, notamment sous la houlette de Sylvinho en début de saison dernière. Mais grâce au mercato estival de 2020, le départ du champion du monde a enfin été compensé selon Sonny Anderson, qui voit en Lucas Paqueta le successeur idéal de Nabil Fekir, dans un registre légèrement différent.

« Traoré était un joueur qui pensait beaucoup à lui, Memphis aussi avant. Maintenant, il y a un collectif. Hier, le premier but de Karl, l’OL ne l’aurait pas marqué. Il y a un équilibre avec ces trois milieux de terrain. Les attaquants n'ont pas le temps de penser à eux. Je suis content que Juni ait cherché Paqueta, il porte le numéro 12 comme Juni quand il est arrivé, c'est un signe. Depuis le départ de Fekir, on avait besoin d'un joueur comme ça, qui voit avant de recevoir le ballon. Paqueta équilibre énormément le jeu d’Aouar. Les 3 milieux sont 3 footballeurs, des joueurs de ballon. On avait besoin d’un joueur de ce niveau technique au milieu » a jugé l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais dans une interview accordée au compte Twitter Insides Gones. Des compliments qui flatteront sans doute le milieu de terrain brésilien de l’OL, qui s’impose doucement mais surement comme un joueur incontournable aux yeux de Rudi Garcia.