OL : Rolland Courbis voit un duo explosif révolutionner Lyon

Par Adrien Barbet

Révélation de l'OL cette saison, Bradley Barcola continue d'impressionner tout le monde dans le club rhodanien. Capable d'évoluer aussi bien à gauche qu'à droite, l'ailier français a un choix à faire pour Rolland Courbis.

Auteur de 7 buts et de 4 passes décisives, Barcola a été particulièrement intéressant à l'OL cette saison. L'homme qui a notamment marqué le but de la victoire lors du succès sur le terrain du PSG n'a que 20 ans et pourtant, il ne cesse de grimper dans la hiérarchie à Lyon. Son profil polyvalent est très apprécié par Laurent Blanc qui n'hésite pas le changer de poste en plein match. Ailier gauche de formation, l'international français avec les espoirs (2 sélections) est également capable d'évoluer à droite, bien que ce soit le couloir consacré à l'évolution de Rayan Cherki. Pourtant, Rolland Courbis estime que le poste idéal pour Bradley Barcola est à gauche et qu'il pourrait parfaitement combiner avec Tagliafico.

L'OL a la possibilité d'avoir un duo monstrueux à gauche

« Il y a un problème à régler, pour moi, c'est le problème de côté. Même s'il peut jouer sur les deux côtés et permuter en cours de match. Je pense qu'il est beaucoup plus redoutable côté gauche que côté droit. Pour lui, c'est plus facile de marquer à gauche. Si tu formes un duo dans l'organisation de Laurent Blanc, le duo Tagliafico et Barcola, je ne le vois pas inférieur au duo Cherki et Kumbedi. C'est quelque chose qui est à creuser » a déclaré l'ancien entraîneur de Montpellier durant le podcast After Lyon sur RMC Sport. Une piste qui sera probablement étudiée par Laurent Blanc dans cette fin de saison où l'OL rêve toujours d'accrocher une place européenne. Rolland Courbis estime que Barcola à gauche et Cherki à droite pourraient faire des ravages dans les défenses adverses.