OL : Rolland Courbis excédé, cet incident le fait dégoupiller

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Samedi, l’après-midi a été tendue à Lyon malgré la victoire de l’OL contre Montpellier au Groupama Stadium (5-2).

Et pour cause, les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas digéré la célébration de Karl Toko-Ekambi, lequel a provoqué les Bad Gones après son but contre Montpellier. La fin du match a été mouvementée avec des sifflets à l’encontre de l’international camerounais et une électricité palpable dans les travées du Groupama Stadium. Fatigué par cette violence permanente, Jean-Michel Aulas a menacé de quitter l’OL si cela continuait ainsi dans les semaines à venir. Au micro de RMC dans l’After Lyon, le consultant Rolland Courbis a abondé dans le sens de Jean-Michel Aulas en condamnant ce qu’il considère comme la « connerie » des supporters de l’OL. Les plus Ultras d’entre eux apprécieront. « La fatigue vient d’une énorme déception, d’un manque de reconnaissance par rapport à ce qu’il a pu faire. Il suffit qu’un joueur mette la main derrière l’oreille ou qu’il dise « chut » pour qu’il arrive une catastrophe… arrêtons ! La passion c’est quelque chose, mais que la passion devienne une connerie ridicule sans que l’on s’en aperçoive c’est autre chose » a commenté l’ancien entraîneur de l’OM et de Montpellier au micro de la radio.

Courbis condamne l'attitude des Ultras de l'OL

Karl Toko Ekambi au Virage Nord : « Je vous n*ques vos mères » (@Sidjila) pic.twitter.com/meCPEIP5C7 — Ultras Lyon (@UltrasLyon) April 23, 2022

Sur un plan purement sportif, Rolland Courbis a par ailleurs expliqué qu’il ne voyait pas l’OL revenir dans le top 5 du championnat d’ici la fin de la saison. Les trop nombreuses absences déplorées par Peter Bosz empêchent Lyon d’entretenir l’espoir d’une qualification européenne selon Coach Courbis. « Les qualités et la vision du football de Peter Bosz, on arrive quand même à les comprendre. Il a fait ses preuves avant Lyon. Avec l’effectif au complet à commencer par le gardien titulaire, l'OL peut viser le top 5 et pas obligatoirement la cinquième place. Mais avec les absents actuels, avec l’équipe de Lyon qui a joué contre Montpellier, qui prend deux buts stupides, elle ne peut pas terminer dans les cinq premiers. Ce n’est même pas la peine de s’énerver, cette équipe ne peut pas terminer dans le top 5 de notre championnat » a estimé le consultant, qui ne voit pas comment l’Olympique Lyonnais pourrait réaliser l’exploit de se qualifier en coupe d’Europe à l’issue de la saison au vu de l’irrégularité de l’équipe de Peter Bosz mais également en raison des trop nombreuses absences chaque week-end.