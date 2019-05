OL : Roche confirme son départ de Lyon, pas sa signature à l'OM

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Il va y avoir du mouvement cet été à l'Olympique Lyonnais et pas uniquement concernant l'entraîneur principal du club rhodanien. En effet, outre Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas va devoir également trouver un entraîneur pour l'équipe U19 de l'OL, puisque Stéphane Roche, qui gérait cette équipe, a fait savoir ce lundi qu'il quittait le club rhodanien à la fin de la saison. Mais celui qui a été joueur mais également directeur du centre de formation de l'Olympique Lyonnais n'a pas confirmé une rumeur qui circule depuis une semaine, à savoir sa signature à l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine.

« Ma seule certitude aujourd’hui, c’est que ma collaboration se terminera à la fin de la saison avec l’OL après neuf années passées, dont six en tant que directeur du centre de formation (...) Un possible rebond à l’OM ? Il n’y a rien de concret, je suis ouvert à toute éventualité », a précisé, dans Le Progrès, Stéphane Roche, qui n'a pas souhaité faire plus de commentaires, notamment sur les raisons qui ont abouti à la fin de son aventure à l'Olympique Lyonnais après une si longue aventure et de nombreuses réussites avec l'académie chère à Jean-Michel Aulas.