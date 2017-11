OL : Riolo critique la mentalité de l'OL, Aulas ne va pas aimer

Dans : OL, Ligue 1.

La polémique continue d’enfler autour de la célébration du but de Nabil Fekir à Geoffroy Guichard lors de la victoire de l’OL dans le derby (0-5). Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a affirmé sa position : il approuve le geste de Fekir, qu’il estime légitime et non-provocateur. Néanmoins, le journaliste a souhaité revenir sur la mentalité globale de l’OL depuis plusieurs saisons maintenant. Et cela risque de faire beaucoup parler…

« Je trouve que Lyon n’a jamais le succès humble. Leurs dirigeants n’ont aucune humilité, surtout quand cela concerne Saint-Etienne. S’ils peuvent les enfoncer et les mettre plus bas que terre, ils le feront toujours. Ils ont un mépris monumental pour l’ASSE et le mépris est le pire des sentiments. C’est horrible d’avoir du mépris pour quelqu’un, il vaut mieux encore avoir de la haine. Ils les prennent pour des moins que rien, ce n’est pas beau. Ils n’ont jamais le succès tranquille et humble. Je ne dis pas ça par rapport au geste de Fekir car j’approuve son geste, il a le droit de le faire. Mais ça fait 10 ans que je le dis : l’OL ne sait pas gagner modestement » a-t-il lancé. Chacun se fera son propre avis sur la question, mais nul doute que le journaliste de RMC s’attirera les foudres des supporters rhodaniens avec cette déclaration.