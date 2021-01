OL : Riolo annonce une révolution au mercato

Dans : OL.

Cette saison, les attaquants de l’Olympique Lyonnais brillent à l’image de Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi.

Grâce à un milieu de terrain très consistant et une attaque de feu, l’équipe de Rudi Garcia colle aux équipes de tête avec seulement deux points de retard sur Lille et le PSG. Auteur de 29 buts en Ligue 1 à eux trois, Kadewere, Toko-Ekambi et Depay portent véritablement l’Olympique Lyonnais. Mais ce trio de choc pourrait bien voler en éclats la saison prochaine selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le consultant a effectivement émis de gros doutes sur la reconduction de cette attaque l’année prochaine en Ligue des Champions à l’OL dans la mesure où Memphis Depay (en fin de contrat) devrait partir. De plus, l’éditorialiste n’est pas certain que le Zimbabwéen et le Camerounais, en dépit de statistiques rondelettes cette saison, aient réellement le niveau pour briller sur la scène européenne avec Lyon.

« C’est bien que Kadewere mette deux buts car on était là pour le critiquer en début de saison quand il n’était pas bon. Toko-Ekambi a également été critiqué mais lui en revanche, je trouve qu’il était pas mal dès le début de la saison. Kadewere en revanche, il venait de Ligue 2, on a été durs avec lui. Autant dire maintenant qu’il fait un bon match car avant, il n’était pas spécialement bon même contre des équipes qui n’étaient pas meilleures que Saint-Etienne. Cette attaque à trois avec Depay, pour ce qui est de jouer contre des adversaires de Ligue 1 fonctionne. Mais ce ne sera pas du tout la même chose dans une phase de groupes de Ligue des Champions. Il faudra évidemment reconstruire autre chose, Depay ne sera plus là et je ne suis franchement pas certain que Kadewere et Toko-Ekambi, ce soit suffisant pour un club comme l’OL. On reparlera de tout ça au mois de mai » a jugé Daniel Riolo, qui guettera avec gourmandise le prochain mercato estival de Lyon.