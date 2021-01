OL : Depay héros du derby, Courbis tue le suspense

Dans : OL.

Ce dimanche midi, les supporters de l’OL ont mis le feu au moment du départ du bus des joueurs de Rudi Garcia pour Saint-Etienne.

Le derby se jouera évidemment à huis clos ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard, mais les supporters de l’Olympique Lyonnais ont transmis leur passion aux coéquipiers de Memphis Depay avant ce derby toujours très attendu. Malgré l’immense écart de niveau entre les deux équipes depuis le début de la saison, la ferveur est toujours aussi forte autour de cette affiche mythique de la Ligue 1. Si tout reste possible dans un derby, Rolland Courbis a toutefois estimé sur RMC que l’Olympique Lyonnais devrait l’emporter dans l’enceinte des Verts. Invité à lâcher son pronostic, l’ex-entraîneur du Stade Rennais a voté en faveur d’une victoire lyonnaise avec un but de Memphis Depay à la clé.

« Si cette rencontre doit pencher d’un côté ce sera assez logiquement en faveur de l’OL. Surtout que les hommes de Rudi Garcia sont toujours aussi dangereux lorsqu’ils se déplacent. Ils n’ont d’ailleurs perdu aucun de leurs 8 derniers matches à l’extérieur. Il y a deux semaines ils ont arraché un nul à Rennes (2-2) avec des buts de Jason Denayer et Memphis Depay. L’international néerlandais en est déjà à 11 réalisations cette saison. Pourquoi pas une de plus ce dimanche soir? Je pense que la mission s’annonce beaucoup trop compliquée pour la défense stéphanoise. C’est pourquoi je vois Lyon s’imposer à Saint-Etienne et Depay marquer » a jugé Rolland Courbis, pour qui une victoire de Saint-Etienne face à la formation de Rudi Garcia est assez improbable. Cela étant, l’OL reste sur une défaite sur sa pelouse contre Metz et la confiance pourrait ainsi faire défaut aux équipiers de Jason Denayer, si cela peut donner un brin d’espoir à l’ASSE…