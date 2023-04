OL : Retenez-le, il veut se faire Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est passé au travers de sa demi-finale de la Coupe de France face à Nantes (1-0) et va terminer sa saison sans titre. Le comportement des joueurs est pointé du doigt, et notamment celui de Rayan Cherki.

L’Olympique Lyonnais avait une chance en or de sauver sa saison en s’offrant au moins une finale de Coupe de France dans deux mois. Après plus d’une décennie à attendre un titre, l’occasion était belle de tout donner pour faire tomber le tenant du titre dans sa Maison Jaune. Mais c’est Nantes qui a pris le meilleur sur la formation de Laurent Blanc avec une victoire 1-0 et de quoi donner d’immenses regrets aux supporters. Car pendant longtemps, Lyon a été à côté de ses pompes, ce qui est difficilement excusable pour un match avec un tel enjeu.

Cherki, une insulte au football ?

De nombreux joueurs n’ont pas répondu au défi d’aller chercher une équipe volontaire mais loin d’être imbattable. Et même quand l’OL s’est retrouvé mené au score en deuxième période, la réaction a eu du mal à se faire sentir. Ce marasme qui termine brutalement la saison de la formation de Laurent Blanc est symbolisé par la performance de Rayan Cherki, qui s’est embrouillé dans ses mauvais choix. Et comme il n’y a eu aucun éclair à l’horizon pour réveiller son équipe, le milieu de terrain a pris la foudre en provenance de Dave Appadoo, le consultant de La Chaine L’Equipe.

« C’est scandaleux ce qu’ils font les Lyonnais. C’est un Nantes qui n’est quand même pas un monstre. Alors, il y a le public, c’est la Coupe ok. Mais pour l’OL, ce n’est pas le championnat cette année, et ce n’est pas la Coupe non plus. Qu’est ce qu’ils ont fait dans ce match les Lyonnais ? Il y a des joueurs qui ont un peu de talent et de qualité, un peu plus que les Nantais si on est vraiment objectif en terme de qualité. Ils n’ont rien fait. Je ne sais pas si on va noter Cherki. Mais il est le symbole de cette équipe. C’est incroyable d’avoir à ce point insulté le football. C’est un joueur qui montre des choses de temps en temps où tu te dis ‘tiens, il a un truc’. Et effectivement, il y a un truc. Parfois il a eu des choix. Parfois, on s’est regardé sur le plateau. Et il y en a qui a dit ’s’il joue avec moi, je le colle au mur’ », a carrément expliqué Dave Appadoo, pour qui le jeu de Rayan Cherki est visiblement trop agaçant.

A l’OL, si Laurent Blanc lui a régulièrement fait de remontrances sur sa façon de jouer qui comprenait encore beaucoup trop de déchets, personne ne s’est pour le moment énervé contre l’international espoir tricolore, qui va toutefois être à un croisement de sa carrière cet été, avec la volonté ou non de rester dans une équipe de l’OL qui ne disputera probablement pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Une fois de plus.