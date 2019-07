OL : L'info que Memphis Depay ne veut pas entendre au mercato

Dans : OL, Mercato.

A l’heure où Nabil Fékir est en discussions avancées pour quitter son club formateur, l’Olympique Lyonnais ne croule pas vraiment sous les offres concernant les autres joueurs annoncés sur le départ.

Le défenseur central Marcelo, qui ne sera pas retenu, possède un trop gros salaire pour représenter une bonne affaire financière pour ses courtisans. Maxwel Cornet n’est pas dans l’optique de partir et l'Ivoirien pourrait même discuter d’une prolongation, tandis que le transfert d’Anthony Lopes n’est plus à l’ordre du jour, les deux camps se dirigeant doucement vers une prolongation qui aura été compliquée à boucler. Quid de Memphis Depay, qui se voyait régulièrement dans un Top club européen pendant la saison dernière ? Absolument rien, comme le confirme Le Progrès ce mardi.

L’attaquant néerlandais n’a fait l’objet d’aucune offre, et représente tout juste un éventuel intérêt pour le FC Séville en cas de départ de Wissam Ben Yedder durant l'été. L’ancien de Manchester United en a pris bonne note, et a retrouvé le chemin de l’entraineur sans piper mot. Même s’il reste plus d’un mois de mercato, la donne n’est clairement pas à un départ pour celui qui brille surtout avec les Pays-Bas, et un peu moins avec l’OL ces derniers temps.