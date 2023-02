OL : Remplaçant, Lukeba approuve le choix de Blanc

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Titulaire indiscutable en début de saison, Castello Lukeba a perdu son statut après sa blessure en janvier. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais ne fait plus partie des premiers choix de Laurent Blanc et valide la décision de son entraîneur.

Castello Lukeba s’est malheureusement blessé au mauvais moment. Touché à un mollet en janvier, le défenseur central a assisté au réveil de l’Olympique Lyonnais. Résultat, Laurent Blanc, qui estime qu’un jeune doit être confronté à la concurrence, a installé la paire composée de Dejan Lovren et de Sinaly Diomandé. Pas de quoi frustrer l’international Espoirs français lucide sur les décisions de son entraîneur.

Lukeba accepte sa situation

« C’est vrai que j’étais blessé au mollet donc ça m’a tenu éloigné des terrains. J’ai tout fait pour revenir. L’équipe a bien avancé sans moi, ça fait partie du foot la concurrence. Donc ça tire tout le monde vers le haut, a accepté le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. A moi de continuer à travailler. Dans le foot, ça fait partie de notre quotidien. Il y en a toujours eu. A moi de montrer que je peux être dans le onze régulièrement. »

Castello Lukeba a donc compris le message sans passer par le bureau du coach. « Je n’ai pas eu de discussion avec Laurent Blanc, a confié le défenseur central de 20 ans. Quand l’équipe tourne bien, je ne vois pas pourquoi changer. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même pour être titulaire. » Conscient de sa marge de progression, le Lyonnais veut profiter de l’arrivée de Dejan Lovren pour apprendre aux côtés du Croate.

« C’est un joueur d’expérience. Il a beaucoup à nous apporter, encore plus à moi en tant que jeune joueur. J’apprends quotidiennement de lui, c’est bénéfique. Sa mentalité, c’est un professionnel qui s’occupe très bien de son corps avant et après les entraînements. C’est un leader. Il dégage quelque chose de positif. Il a une grande sérénité. Mais quand il doit dire des choses, il ne se cache pas et il les dit », s’est réjoui Castello Lukeba, titularisé face à Lens (2-1) dimanche dernier dans une défense à trois.