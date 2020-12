OL : Reine-Adelaïde indésirable à Lyon, il excite déjà le mercato

Dans : OL.

Cet été, Jeff Reine-Adelaïde a véritablement échaudé les dirigeants de l’OL en clamant haut et fort ses envies de départ au mercato.

« Chacun a un discours différent. Quand on me dit quelque chose la semaine, ce n'est déjà plus la même chose le week-end. Je souhaite donc qu'on puisse trouver une solution avant la fin du mercato » expliquait notamment l’ancien Angevin à cinq jours de la fin du mercato, durant un rassemblement de l’Equipe de France espoirs. Une solution a été trouvée dans l’urgence avec un départ pour Nice, où Jeff Reine-Adelaïde est prêté avec option d’achat. Mais l’équipe de Patrick Vieira ne tourne pas très bien depuis le début de la saison et logiquement, « JRA » a du mal à s’y exprimer. Pour l’heure, il est encore trop tôt afin de savoir si son avenir s’écrira sur la Côte d’Azur à long terme.

En revanche, certains clubs se positionnent d’ores et déjà afin de récupérer Jeff Reine-Adelaïde à l’issue de la saison, dans le cas où l’OGC Nice ne lève pas l’option d’achat du joueur de l’OL. Et à en croire les informations d’Estadio Deportivo, c’est notamment le cas du FC Séville, dont le directeur sportif Monchi s’est renseigné sur de nombreux joueurs de Ligue 1 ces dernières semaines. Pour rappel, le patron du mercato andalou est notamment à l’affût dans les dossiers Florian Thauvin (Olympique de Marseille) et Julian Draxler (Paris Saint-Germain), les deux joueurs n’ayant plus que six mois de contrat. La situation de Jeff Reine-Adelaïde, sous contrat longue durée à Lyon, est différente. Mais le directeur sportif de Séville compte sur le fait que l’ex-Angevin est indésirable à l’OL pour le récupérer à moindre coût. Reste qu’avec un probable changement d’entraîneur à la fin de la saison, les cartes pourraient être redistribuées l’an prochain pour Jeff Reine-Adelaïde dans la capitale des Gaules.