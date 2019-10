OL : 4 ME pour Sylvinho, même pas en rêve

Dans : OL, Ligue 1.

Technicien encore jeune dans le monde du football malgré quelques postes d’adjoints intéressants, Sylvinho n’a pas réussi à s’imposer à Lyon. Mis à l’écart en début de semaine, il va désormais devoir négocier son départ. Et cela pourrait coûter jusqu’à 4 ME à l’OL en indemnités, a annoncé L’Equipe ce jeudi. Une version très rapidement démentie par le club rhodanien dans un communiqué qui laisse entendre que le Brésilien est très loin de toucher les 200.000 euros mensuels annoncés dans le quotidien sportif.

« L’Olympique Lyonnais dément formellement l’information publiée ce matin dans la presse concernant le salaire mensuel versé à son entraîneur Sylvinho et donc par conséquent la potentielle indemnité de départ qui pourrait lui être versée. Cette estimation salariale est fantaisiste et nettement supérieure au salaire réel de l’entraineur brésilien. L’Olympique Lyonnais, entreprise cotée en bourse, s’insurge contre la diffusion récurrente d’informations erronées et non vérifiées dans les médias qui peuvent avoir des conséquences dommageables sur le cours de l’action et dont la responsabilité incombe à ces médias », a pesté l’OL, pour qui L’Equipe a largement revu à la hausse le véritable salaire de Sylvinho.