OL : Reine-Adelaïde sort du silence, Rudi Garcia visé

En fin de mercato estival, Jeff Reine-Adelaïde a quitté l’Olympique Lyonnais et s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat à Nice.

Et pour cause, l’ex-milieu de terrain offensif d’Angers était en désaccord avec Rudi Garcia à l’OL. Dans la presse, le capitaine de l’équipe de France espoirs avait fait part de ses envies d’ailleurs en raison de son manque de temps de jeu dans la capitale des Gaules. Le Stade Rennais a longtemps été intéressé par la perspective de recruter Jeff Reine-Adelaïde, mais ce sont finalement les Aiglons de l’OGC Nice qui ont raflé la mise. Tout juste de retour de blessure, « JRA » n’a disputé que trois matchs sur la Côte d’Azur. Mais il se sent déjà plus à l’aise que du côté de Lyon grâce à Patrick Vieira.

Une pique à destination de Rudi Garcia que tout le monde aura évidemment compris. « Je suis très content, ça se passe super bien (à Nice). J'ai un entraîneur (Patrick Vieira) qui compte sur moi et qui tente de me faire progresser. J‘essaye de retrouver du rythme. Je me sens épanoui et maintenant, c’est à moi de le montrer sur le terrain » a lâché le milieu offensif de l’OGC Nice et de l’Equipe de France espoirs au micro de Canal +, en marge de la victoire des Bleuets face à la Suisse dans le cadre des éliminatoires de l’Euro. Reste maintenant à voir si Jeff Reine-Adelaïde explosera définitivement en Ligue 1 sous les couleurs de Nice, après une saison contrastée à l’OL en raison d’une rupture des ligaments croisés, et des performances très prometteuses sous les ordres de Stéphane Moulin à Angers.