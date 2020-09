OL : Reine-Adelaïde à Berlin, accord imminent pour 25 ME !

Dans : OL.

A six jours de la fin du mercato, le dossier Jeff Reine-Adelaïde fait office de priorité pour Juninho et Jean-Michel Aulas.

Et pour cause, le capitaine de l’Equipe de France espoirs a choqué tout le monde à Lyon, en faisant publiquement savoir il y a un mois qu’il souhaitait quitter le club rhodanien. Insatisfait de son temps de jeu et de son utilisation par Rudi Garcia, l’ex-meneur de jeu du SCO d’Angers souhaite découvrir « un nouveau projet ». Interpellé par cette déclaration choc, le Stade Rennais de Florian Maurice s’est rapidement positionné en dégainant une proposition supérieure à 20 ME. Mais le président lyonnais Jean-Michel Aulas en a fait une question de principe, il ne souhaitait pas céder Jeff Reine-Adelaïde à un concurrent, et encore moins à son ancien collaborateur Florian Maurice.

L’obstination du président de l’Olympique Lyonnais devrait porter ses fruits puisque selon les informations obtenues par le Bz-Berlin, Jeff Reine-Adelaïde ne devrait pas s’engager en faveur du Stade Rennais. Effectivement, le média allemand croit savoir que l’OL et le Hertha Berlin sont extrêmement proches de trouver un accord pour le transfert de l’ancien grand espoir d’Arsenal, en échange d’un chèque de 25 ME. Il est par ailleurs notifié qu’initialement, Jean-Michel Aulas exigeait 35 ME pour lâcher son joueur. Mais au vu de la détermination de Jeff Reine-Adelaïde, plus décidé que jamais à quitter l’Olympique Lyonnais, le dirigeant rhodanien a cédé en acceptant la proposition allemande. Le joueur est ainsi attendu dans les prochaines heures à Berlin afin de passer sa visite médicale. Dans la capitale allemande, il retrouvera un certain Lucas Tousart, également transféré de l’OL au Hertha en janvier dernier pour un montant similaire. On l’aura compris, l’Olympique Lyonnais entretient des relations bien plus chaleureuses avec le Hertha Berlin qu’avec le Stade Rennais…