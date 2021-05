OL : Memphis Depay, un retournement fracassant ?

Dans : OL.

Memphis Depay a refusé de prolonger à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais souhaitant rejoindre Ronald Koeman au FC Barcelone. Mais ce dernier risque d'être débarqué rapidement, et tout est relancé.

Memphis Depay avait été à deux doigts de signer au Barça l’été dernier, Ronald Koeman ayant demandé à Josep Maria Bartomeu, alors président du club catalan, de trouver un accord avec Jean-Michel Aulas. Mais le FC Barcelone n’ayant pas réellement eu les moyens de ses ambitions lors de ce mercato 2020, l’attaquant néerlandais était resté à l’Olympique Lyonnais en attendant que son contrat avec le club français se termine. Ce sera chose faite le 30 juin prochain, et plus rien n’empêchera alors l’ancien mancunien de rejoindre son compatriote en Catalogne. L’OL a tout tenté pour faire prolonger Memphis Depay, en poussant loin le curseur financier, mais ce dernier est resté inflexible, la tentation étant forcément grande de rejoindre les Blaugrana. Depuis des semaines, tout a été dit sur ce sujet, et notamment que le joueur de Lyon avait accepté un bel effort salarial afin de signer. Oui mais voilà, ce dimanche ce beau scénario est d’un seul coup tout brouillé.

Au point même que dans la presse barcelonaise on pense désormais que la venue de Memphis Depay pourrait ne jamais avoir lieu. Raison de ce revirement ? Ronald Koeman est en très grand danger, et ce dimanche, l’avenir du coach néerlandais ne tient plus qu’à un fil, Sport affirmant que Joan Laporta, qui n’avait pas choisi Koeman, négocie actuellement avec Xavi Hernandez afin que ce dernier s’installe sur le banc du Barça une fois que la saison sera terminée. Et si Koeman était un chaud supporter de Memphis Depay, il serait le seul au sein du club. Autrement dit, s’il devait sauter, ce qui semble de plus en plus probable, l’ancien sélectionneur néerlandais ne pourra pas faire venir l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Et alors Jean-Michel Aulas, qui a toujours dit que sa porte restait ouverte à Memphis Depay, pourrait relancer son offre de prolongation. Il est certain qu'une qualification de l'OL pour la prochaine Ligue des champions serait un atout supplémentaire.