OL : Domenech enterre les espoirs de Lyon

Dans : OL.

Vainqueur de Nîmes dimanche soir (2-5), l’OL est toujours en course pour rafler la troisième place au nez et à la barbe de Monaco.

A une journée de la fin, les coéquipiers de Memphis Depay n’ont qu’un petit point de retard sur ceux de Wissam Ben Yedder. Et sans conteste, Lyon a un calendrier plus favorable avec la réception de Nice pendant que Monaco bataillera sur la pelouse de Lens. Les raisons d’y croire existent, mais Raymond Domenech ne misera pas sur un faux pas de l’ASM dans le Nord. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, l’ancien éphémère entraîneur du FC Nantes a fait savoir que selon lui, les hommes de Niko Kovac allaient assurer l’essentiel à Lens et ainsi conforter leur troisième place devant l’OL. L’ex-sélectionneur des Bleus ne fait en revanche pas toute une montagne de l’absence de Ligue des Champions pour Lyon et estime qu’un beau parcours en Europa League peut également être bénéfique aux Gones.

« Lyon troisième ? Je n’y crois pas, Monaco va faire son boulot. C’est une équipe qui a gagné à Paris, qui est capable de répondre présent dans les gros matchs. Je les vois mal battus à Lens… Pour une équipe comme Lyon, c’est mieux de jouer la Ligue des Champions que l’Europa League. Mais quelque part, jouer l’Europa League et aller loin, ça peut être aussi un bon parcours. On voit des équipes comme Manchester United, la Roma… Il y a des équipes de très haut niveau qui vont au bout de cette compétition. Il y a l’économie oui, mais il y a aussi le prestige. Quand tu vas au bout d’une Europa League, ça te rapporte également beaucoup d’argent » a jugé Raymond Domenech, pour qui le suspense est déjà mort entre Monaco et Lyon dans la course pour la Ligue des Champions.