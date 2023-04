OL : Cherki reçoit un précieux conseil pour tout casser

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable à l’OL depuis la prise de fonction de Laurent Blanc, Rayan Cherki est doté d’un énorme potentiel mais doit encore progresser.

Peu utilisé par Peter Bosz avant le renvoi de l’entraîneur néerlandais, Rayan Cherki est en revanche un titulaire indiscutable depuis la prise de fonction de Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais. A la suite des départs de Tetê, Toko-Ekambi ou encore Faivre, l’entraîneur rhodanien n’a pas vraiment eu le choix de lancer la jeunesse lyonnaise. A l’instar de Barcola, la pépite Cherki a été propulsée au statut de titulaire quasiment incontournable. Encore irrégulier, l’international espoirs français est tout de même hyper prometteur.

Ce n’est pas Thierry Henry qui va dire le contraire. Au micro de Prime Video, l’ancien attaquant d’Arsenal, du FC Barcelone ou encore de l’Equipe de France a chanté les louanges de Rayan Cherki. En donnant néanmoins un conseil avisé au meneur de jeu de l’OL, à savoir être beaucoup plus tueur dans les derniers mètres pour améliorer son compteur de buts et de passes décisives et permettre à Lyon de gagner plus de matchs.

Thierry Henry distille ses conseils à Cherki

« Il doit apprendre à tuer, comme a dit Lolo. Après, on n’est pas là pour parler de ses qualités. Pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, la mettre en retrait, savoir à quel moment faire le geste juste. Les grands joueurs, c’est ce qu’ils arrivent à faire en général. Maintenant, il est jeune, Lolo l’a bien dit. Il est sur le chemin, en train de devenir un grand joueur » a analysé la légende du foot français avant de conclure.

« Il a Lacazette à côté de lui aussi pour lui montrer et lui dire ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Maintenant, il faut que ça soit des passes ou des buts quand il termine sur ses crochets, ses passements de jambes. Mais la qualité de Cherki, on la connaît tous, c’est un potentiel énorme » a analysé Thierry Henry, qui n’a aucun doute sur l’immense carrière qui attend le crack de l’Olympique Lyonnais. Surtout si Cherki parvient à gommer ses petits défauts d’efficacité qui font de lui un dribbleur déroutant mais pas encore tueur devant le but.