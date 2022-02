OL : Rayan Cherki opéré et absent trois mois !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure lors de la défaite de l'Olympique Lyonnais à Monaco, Rayan Cherki est très sérieusement blessé au pied droit et manquera les trois prochains mois de compétition.

48 heures après le mauvais résultat en Principauté, l'OL et Peter Bosz ont appris une mauvaise nouvelle concernant Rayan Cherki. En effet, le joueur formé à Lyon a passé des examens suite à sa blessure contre Monaco et les résultats ne sont pas bons du tout. « L’Olympique Lyonnais informe de la blessure au pied droit de Rayan Cherki contractée samedi soir à Monaco dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. Les examens passés par l’international Espoir ont révélé une fracture non déplacée du 5ème métatarse nécessitant une opération, prévue ce mercredi. Rayan Cherki devra observer une période d’immobilisation d’une durée de 3 mois minimum », annonce l'Olympique Lyonnais. Compte tenu du calendrier on peut désormais se demander si la saison 2021-2022 n'est pas définitivement terminée pour le jeune attaquant de l'OL.