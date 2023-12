OL ‍: Rayan Cherki élu boulet de l’année 2023 à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A l’image de l’OL, Rayan Cherki a vécu une première partie de saison difficile et cela s’en ressent dans ses statistiques puisque le milieu offensif a inscrit 0 but et délivré seulement 2 passes décisives.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais attendent beaucoup plus de Rayan Cherki. La première partie de saison du milieu offensif de 20 ans a été très agitée. D’abord couvé par Laurent Blanc puis placé sur le banc par Fabio Grosso, l’international espoirs français a mieux terminé l’année 2023 sous les ordres de Pierre Sage. Le nouvel entraîneur de l’OL a fait de Rayan Cherki un titulaire dans son 3-4-3, au côté d’Ernest Nuamah en soutien d’Alexandre Lacazette. Déterminant face à Nantes avec une passe décisive pour son capitaine, Cherki a peut-être lancé sa saison. Il serait temps pour Sofiane Zouaoui, qui a fait du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais l’un de ses boulets de la première partie de saison au sein de l’effectif rhodanien.

« Boulet de la première partie de saison à l’OL ? C’est sévère et je l’assume totalement mais je dirais Cherki. Il y a des boulets sur qui tu n’attends rien et des boulets en qui tu as beaucoup d’attentes. Son dernier match contre Nantes est positif car il y a la passe décisive, mais c’est un joueur sur qui j’attends beaucoup plus. Il est mis dans une position axiale pour briller, il est au centre du jeu et j’attends davantage de lui notamment sur les replis défensifs » a analysé Sofiane Zouaoui dans le podcast ‘After Lyon’ sur RMC, avant de poursuivre.

Sofiane Zouaoui attend plus de Rayan Cherki

« Il a déjà fait péter un câble à trois coachs depuis le début de la saison, même Pierre Sage sur les derniers matchs a beaucoup essayé de le repositionner et de le mettre dans le droit chemin tactique. Il peut faire largement mieux tactiquement mais aussi sur les statistiques car il n’est pas assez décisif sur les dernières passes. Cherki arrive en fin de contrat en 2025, il ne lui restera plus qu’un an cet été. S’il ne veut pas que son passage à l’OL soit anecdotique, ce qui serait terrible pour un joueur formé au club, j’attends largement mieux que ça » a jugé celui qui ne se cache pas d’être supporter de l’OL et qui a donc un regard très avisé sur l’actualité et les matchs du club rhodanien. Et qui attend beaucoup plus d’un joueur de la valeur de Rayan Cherki pour la seconde partie de saison.