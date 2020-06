OL : Rancunier, le clan Dembélé envoie balader un club anglais

Dans : OL.

Très en vue avec l’Olympique Lyonnais cette saison, Moussa Dembélé intéresse plusieurs clubs de Premier League. Mais l’un d’entre eux ferait mieux d’abandonner la partie.

Moussa Dembélé en Angleterre la saison prochaine, c’est tout à fait possible. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais ne sera pas forcément retenu en cas d’offre satisfaisante. Une hypothèse crédible dans la mesure où ses prétendants auront sûrement les moyens de le recruter. On parle effectivement d’un intérêt d’Arsenal, de Chelsea, de Manchester United et de Leicester City. Mais à en croire le spécialiste mercato Duncan Castles, le clan du Français fermera la porte aux Foxes, notamment à cause de ses différends avec le coach Brendan Rodgers qu’il a connu au Celtic.

« J'ai demandé à un ami proche de Moussa Dembélé si c'était une possibilité, s'il serait intéressé au cas où Leicester essayait de le recruter. Etant donné que le marché est étrange, que Leicester a beaucoup d'argent et qu'ils devraient jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, ils sont probablement en meilleure position qu'une majorité de clubs anglais, a rappelé le journaliste. Et, bien sûr, Dembélé a longtemps joué pour Rodgers dans une période de succès. Mais la réponse a été : "cette rumeur, c'est n'importe quoi, ce sont des conneries". »

Rodgers, Dembélé n’a pas oublié

« Il m'a dit que Dembélé ne voudrait pas quitter Lyon pour Leicester. En tant que meilleur buteur de Lyon, Dembélé a un objectif astucieux sur la suite de sa carrière. Il veut atteindre le plus haut niveau du foot français et européen, a poursuivi notre confrère anglais. (...) Il y a aussi le fait que la collaboration entre Dembélé et Rodgers ne s'est pas bien terminée. Dembélé s'est senti abandonné par Rodgers, surtout parce qu'il a dû forcer la direction à l'autoriser à rejoindre Lyon. Apparemment, Dembélé ne veut pas travailler de nouveau avec lui. C'est très improbable. » Leicester peut donc passer à autre chose.