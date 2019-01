OL : Rafael refuse de prolonger, l'Europe en profite au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

En fin de contrat en juin prochain, Rafael ne prolongera visiblement pas son bail avec l’Olympique Lyonnais.

Effectivement, L’Equipe a confirmé la tendance des dernières semaines, en expliquant que le Brésilien avait refusé la proposition de Jean-Michel Aulas, qui n’offrait qu’un an de plus à son expérimenté latéral de 28 ans. Résultat : celui qui est actuellement blessé aux adducteurs peut négocier avec le club de son choix en vue du mercato estival. Et selon les informations de Madeinfoot, de nombreuses formations européennes sont très intéressées par le profil de Rafael.

« Plusieurs écuries sont venues aux renseignements pour Rafael. D'après nos informations, le CV de l'ancien défenseur Mancunien est également étudié, depuis peu, en Angleterre et en Allemagne » explique le média, tandis que le nom du joueur a également été associé à Valence et au Besiktas Istanbul ces dernières semaines. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le défenseur des Gones aura l’embarras du choix au mercato. Et Lyon aura sans doute de gros regrets de voir son guerrier quitter le club pour zéro euro. Une situation qui arrive rarement à l’OL et qui ne fait jamais plaisir à Jean-Michel Aulas.