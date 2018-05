OL : Quand Aulas et les joueurs font la fête en chambrant l'OM !

Dans : OL, Ligue 1, OM.

C'est évidemment de bonne guerre, une semaine après une vidéo réalisée par des supporters facétieux de l'OM à Strasbourg, ce sont cette fois les joueurs de l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas qui ont renvoyé l'ascenseur à Marseille. Après avoir décroché la troisième place de Ligue 1 et le ticket automatique de Ligue des champions qui va avec, tout cela grâce à la défaite de l'OM en finale de l'Europa League, les footballeurs de l'OL et leur président ont entonné le désormais célèbre « Aulas on va tout casser chez toi ». Mais les sourires étaient cette fois dans le camp de l'Olympique Lyonnais.