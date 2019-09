OL : Un capitaine surprise face à Amiens

Dans : OL, Ligue 1.

En l’absence de Jason Denayer, touché avec la Belgique et forfait pour le match de vendredi soir, Sylvinho va devoir désigner un nouveau capitaine au stade de la Licorne.

Ce ne sera pas Memphis Depay, qui avait porté un moment le brassard pendant la préparation, mais sera laissé sur le banc pour se reposer après deux matchs internationaux éprouvants avec les Pays-Bas, et surtout avant l’entrée de l’OL en Ligue des Champions. Ce ne sera pas non plus Anthony Lopes, qui a officiellement perdu son statut de vice-capitaine cette saison, et ce malgré sa prolongation récente et une prise de parole toujours régulière dans le vestiaire.

Selon Le Progrès, le brassard devrait être mis autour du bras de Léo Dubois, qui fait désormais partie des cadres du vestiaire un an après son arrivée. Le défenseur, appelé à dépanner à gauche avec la suspension de Koné, avait déjà cette responsabilité au FC Nantes avant de signer à Lyon, et est considéré comme l’un des joueurs capables de guider le groupe et d’être écouté. Une belle récompense pour celui qui vient de connaître sa troisième sélection en équipe de France, et prend évidemment du galon chez les Bleus comme à l’OL sous Sylvinho.