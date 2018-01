OL : Puydebois applaudit deux joueurs après Nancy

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

Suite à la difficile victoire de l'Olympique Lyonnais contre Nancy en 32e de finale de la Coupe de France samedi (3-2), Nicolas Puydebois a tenu à féliciter Memphis Depay et Maxwel Cornet.

Pour son premier match de l'année 2018, le club rhodanien a galéré, sachant qu'il était mené 1-2 jusqu'à la 86e minute de jeu sur la pelouse de l'ASNL, mais a finalement assuré l'essentiel. En validant sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, grâce à sa volonté et non pas grâce au jeu déployé, l'équipe de Bruno Genesio s'est évitée des maux de tête en restant en lice dans la seule coupe nationale qu'il lui reste. Une qualification que l'OL doit en partie à Maxwel Cornet, auteur du but victorieux sur coup-franc à la dernière seconde. Mais pas que, selon Nicolas Puydebois...

« Cornet a permis à l’OL de continuer son aventure dans cette Coupe de France, sans passer par les prolongations. D’abord passeur sur le but de Marcelo, puis buteur, je ne connaissais pas sa capacité à bien tirer les coups francs. Un coup franc qui ressemble étrangement à celui de Fekir contre Monaco (3-2, le 13 octobre). À défaut d’avoir été bon durant 90 minutes, il a été décisif sur cette fin de match. Memphis Depay ? Je l’ai trouvé affûté, percutant et dans les bons coups lyonnais. Il est à l’initiative du but de Fekir par sa percussion. Il s’est montré plutôt disponible et entreprenant dans cette rencontre. Impliqué dans les trois buts rhodaniens », a avoué, sur le site Olympique et Lyonnais, le consultant gone, qui a donc un premier coup de cœur pour les attaquants de l'OL en ce début d'année 2018, et qui espère donc que ce succès à l'arrachée lancera cette deuxième partie de saison sur les chapeaux de roues.