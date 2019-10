OL : Puel avant le derby, Tousart craint le pire pour l’ASSE

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

A l’approche du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais dimanche, aucun camp n’a lancé les hostilités.

Il faut dire que les deux équipes ont leurs difficultés à gérer. Du côté de Lyon, la mauvaise série interrompue à Leipzig (0-2) en Ligue des Champions a donné de l’air. Mais n’a pas fait disparaître tous les problèmes comme par magie. Les Gones espèrent conserver la mentalité aperçue mercredi en Allemagne. Qui plus est lors du derby contre le rival, un match toujours à part pour les coéquipiers de Lucas Tousart.

« Un derby, c’est avant tout un état d’esprit. Celui qui sort vainqueur des duels gagnera. Il faut marquer son territoire, a prévenu le milieu défensif. J’ai eu la chance d’en jouer plusieurs. Là-bas, il faut faire face à une ambiance hostile. On aime ça. C’est un match qu’il faut aborder d’une autre manière que les autres. Ceux qui sont arrivés cet été ne savent pas forcement à quoi s’attendre. C’est à nous de leur faire passer le message et leur dire que c’est un match qu’il ne faut pas perdre. Nous devons les préparer. »

Tousart voit les Verts « perturbés »

En revanche, Tousart n’est pas certain que les Verts seront prêts mentalement. La faute à la nomination de l’entraîneur Claude Puel ce vendredi. « Ils ont fait un début de saison compliqué, a constaté le Lyonnais quelques heures avant l’annonce de Saint-Etienne. Il y a des rumeurs sur un possible changement d’entraîneur. Changer de coach deux jours avant le derby me paraît compliqué. Il y a des bouleversements qui doivent les perturber. C’est à nous d’enfoncer le clou. » D’autant qu’à Geoffroy-Guichard, l’ASSE n’a toujours pas gagné cette saison.