OL-PSG : Le 11 de départ lyonnais déjà connu

Dans : OL.

A une petite semaine de la finale de la Coupe de la Ligue, qui verra Lyon s’opposer au PSG, les choses sont claires en ce qui concerne l’OL.

Les derniers matchs de préparation ont permis de dégager une équipe type qui récompense les meilleurs joueurs de la première partie de saison, mais aussi ceux qui ont repris avec le plus d’éclat, en plus du retour des blessés. Ce dimanche, Le Progrès assure ainsi que Rudi Garcia a déjà son 11 de départ en tête pour la rencontre de vendredi au Stade de France. Au poste de gardien, zéro suspense, c’est Ciprian Tatarusanu qui a été désigné pour défendre les buts lyonnais dans cette épreuve, et malgré les circonstances exceptionnelles, Rudi Garcia a assuré que cela ne changerait pas. En défense, l’entraîneur lyonnais a décidé d’utiliser un système à 5, qui avait bien réussi contre la Juventus en février. L’expérience Marçal dans l’axe sera donc renouvelée, avec Denayer et Marcelo à ses côtés, et Andersen en victime de choix. A droite, Dubois a tué la concurrence, ce qui n’est pas le cas à gauche. Koné un peu juste, Bard ne devrait pas en profiter, permettant à Cornet d’occuper le couloir. La seule décision qui risque d’avoir du mal à passe auprès des supporters…

Au milieu le duo Bruno Guimaraes et Aouar a sa place assurée, avec Thiago Mendes, auteur d’une phase de préparation correcte, pour mettre de l’impact à la récupération. Le Brésilien remplace ainsi Tousart, parti pour le Hertha Berlin. Devant, Memphis et Dembélé occuperont les places en pointe, avec une complémentarité qui reste à trouver mais qui permet au moins au Néerlandais d’avoir une certaine liberté de mouvement qu’il apprécie. De quoi laisser des beaux jokers offensifs sur le banc pour Rudi Garcia, qui avec ses cinq changements pourra lancer dans le grand bain des éléments comme Traoré, Cherki, Toko-Ekambi ou Reine-Adelaïde.