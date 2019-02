OL-PSG : Fekir devait être expulsé, le patron des arbitres a tranché !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Après la grossière faute de Mbaye Niang sur Thilo Kehrer lors du match PSG-Rennes, le gros tacle de Nabil Fekir sur Leandro Paredes à la fin du choc OL-PSG a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour l’état-major parisien. Antero Henrique, qui s’était déjà ému du traitement subi par ses joueurs dans un courrier envoyé à la Ligue, a ainsi remis le sujet sur la table mardi après-midi lors d’une réunion entre les clubs de Ligue 1 et Pascal Garibian, le directeur technique de l’arbitrage. A cette occasion, le grand patron des arbitres français est revenu sur le match entre Lyon et Paris. Et selon lui aucun doute, Nabil Fekir méritait un carton rouge sans contestation possible.

« Henrique a regretté que les joueurs et notamment les siens ne soient pas assez protégés (…) Garibian a répondu que la protection des joueurs était la priorité des arbitres, mais a reconnu que les deux joueurs (Niang et Fekir) auraient dû être expulsés » explique le quotidien, pour qui la VAR a tout de même évité de nombreuses erreurs d’arbitrage depuis le début de la saison. « Globalement, l’assistance vidéo aurait permis de corriger 55 erreurs sur les 82 erreurs constatées depuis le début de la saison ». Tout n’est donc pas encore parfait et Antero Henrique ne dira pas le contraire. Mais visiblement, l’arbitrage français est sur le bon chemin. Chacun aura son avis sur la question…