OL : Prison pour un des deux Daltons de Lyon-Prague

Par Claude Dautel

Le match d'Europa League entre Lyon et le Sparta Prague a été interrompu par l'intrusion de deux Daltons sur la pelouse du Groupama Stadium. Les condamnations n'ont pas tardé.

Habitués des rodéos urbains à Lyon et dans sa banlieue, les Daltons se sont désormais invités dans la vie sportive puisque jeudi soir, en pleine rencontre d’Europa League au Groupama Stadium, et sous le regard des caméras, deux individus vêtus du célèbre costume des malfrats de Lucky Luke sont entrés sur le terrain. Plus ou moins rapidement rattrapés par les stadiers, les deux individus ont été ensuite confiés à la police afin que cette histoire, qui peut coûter cher à l’Olympique Lyonnais, ne soit pas impunie. Dès vendredi, c’est la justice stéphanoise qui s’est penchée sur le cas de deux Daltons, puisqu’ils sont originaires de la Loire.

À #Lyon, la bande des «Daltons» défie les autorités sur les routes https://t.co/KP1YYSrPmw pic.twitter.com/wLL82HqOPC — TF1LeJT (@TF1LeJT) November 6, 2021

L’un des deux étant mineur, il a été déféré devant un juge pour enfant, tandis que le majeur a lui pris deux mois de prison et six mois d’interdiction de stade. La peine de deux mois étant aménageable, le fautif pourra éviter de goûter à la prison en payant 600 euros, soit 60 jours à 10 euros. Les deux Daltons ont démenti devant la justice être des membres de la bande qui défie la police depuis plusieurs semaines dans la capitale des Gaules, ce qui n'a pas convaincu les autorités puisque leur entrée sur le pelouse lors d'OL-Sparta a été donné en live sur les réseaux sociaux par les vrais Daltons.