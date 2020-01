OL : Prêt ou transfert, Lyon fait du business avec un indésirable

Dans : OL.

Lors du dernier mercato estival, le duo Sylvinho-Juninho validait le prêt de Pape Cheikh Diop de l’Olympique Lyonnais au Celta Vigo en Liga.

Pour son retour dans son ancien club, le milieu défensif espagnol n’est pas parvenu à s’imposer en Espagne. Avec seulement 13 apparitions en Liga, il est bien évident que Pape Cheikh Diop n’est pas dans une bonne dynamique au Celta Vigo, qui ne lèvera certainement pas l’option d’achat pour recruter définitivement le joueur en juin prochain. Raison pour laquelle, selon les informations du journal AS, l’OL envisage de casser le prêt de Pape Cheikh Diop.

Mais certainement pas pour le réintégrer à son effectif, déjà riche dans ce secteur de jeu avec Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Thiago Mendes et sans doute Bruno Guimaraes d’ici le 31 janvier prochain. L’objectif des Gones serait de prêter pour la seconde fois de la saison Pape Cheikh Diop, mais cette fois en Premier League. Car selon le média espagnol, West Ham, actuellement 17e de Premier League et désespérément à la recherche de renforts afin de sauver sa saison à l’arrache, aimerait beaucoup recruter l’international espoir espagnol. Un nouveau prêt avec option d’achat est donc à l’étude du côté de l’OL, qui espère vendre Pape Cheikh Diop en fin de saison afin de rentrer dans ses frais. Pour rappel, la formation de Jean-Michel Aulas avait déboursé 10 ME pour le recruter en provenance du Celta Vigo en août 2017.