OL : Prêt ou transfert, la braderie lyonnaise continue pour lui

Dans : OL.

Marçal décevant, Mendy transféré, Youssouf Koné avait un véritable boulevard sur le côté gauche de la défense à son arrivée lors de l'été 2019.

Le défenseur lillois venu de Lille pour 9 ME a connu des débuts difficiles, dont il ne s'est jamais remis. Touché physiquement, il n'a jamais vraiment conquis sa place de titulaire, avant de disparaitre littéralement de la circulation. Absent du groupe lors des derniers matchs, le natif de Bamako au Mali n’aura pas de saison de la deuxième chance, comme cela peut se faire parfois pour les recrues décevantes. Selon Le Progrès, l’OL a décidé de s’en séparer, et espère des offres pour le céder, ou même l’envoyer en prêt afin de ne pas le laisser un an sans jouer. Une véritable déception pour celui qui s’était fait remarquer à Lille après un premier prêt convaincant du côté de Reims.

Mais celui qui devait remplacer Ferland Mendy est désormais considéré comme le troisième arrière gauche de l’équipe, malgré le départ de Fernando Marçal. Maxwel Cornet et le jeune Melvin Bard lui sont passés devant aux yeux de Rudi Garcia. Pour le moment, aucune touche concrète ne lui laisse espérer un départ rapide et son dossier devrait se régler dans les derniers jours du mercato. Si une folle rumeur a fait état d'un intérêt de Saint-Etienne, plusieurs clubs sont venus aux renseignements, comme Nantes, Strasbourg et Rennes.