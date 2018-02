OL : Pourquoi le dossier Geubbels est dans l'impasse

Dans : OL, Mercato.

Pour l’ultimatum du 31 janvier, c’est perdu à Lyon, mais Jean-Michel Aulas ne désespère pas de faire signer professionnel l’un de ses grands espoirs, Willem Geubbels.

Le jeune attaquant reçoit néanmoins de nombreuses sollicitations de la part de clubs européens capables d’effectuer des offres sur lesquelles l’OL ne s’est pas aligné lors de sa première proposition de contrat. Depuis, les discussions continuent mais aucun accord n’a été trouvé, et le joueur a été envoyé s’entrainer avec la réserve du club lyonnais. Autant dire que les prochaines semaines pourraient être tendues, alors que l’OL a toujours la main, puisque Geubbels possède un contrat aspirant jusqu’en juin 2019. Interrogé par 20 Minutes, l’oncle du joueur avoue que la situation pourrait bien pourrir si elle perdurait.

« Je crains que Willem soit mis à l’écart en restant ici sans signer de contrat. J’ai donné mes conseils aux parents mais son père souhaite que Lyon s’aligne sur les projets sportifs et financiers de grands clubs européens. Je doute que l’OL le fasse pour un joueur de 16 ans », explique ainsi Kelly Youga, membre de l’entourage et qui possède la particularité d’avoir lui aussi été formé à Lyon. La question est en effet cruciale, car le risque de voir Jean-Michel Aulas faire un exemple est possible : l’OL dispose de nombreux jeunes joueurs offensifs de talent, et a toujours le joueur sous contrat pour 18 mois…