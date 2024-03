OL ‍: Pour Matic, le mensonge de Rennes ne passait plus

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Quelques mois après son arrivée à Rennes, Nemanja Matic n’a pas hésité à partir au clash pour rejoindre l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le milieu de terrain confirme que la scolarité de ses enfants l’a poussé à quitter le club breton.

Nemanja Matic assume totalement son mercato hivernal. Après une demi-saison passée à Rennes, le milieu de terrain a mis la pression sur ses dirigeants afin d’obtenir un bon de sortie. Rien à voir avec sa situation sportive. L’ancien joueur de la Roma, bien intégré chez les Rouge et Noir, s’inquiétait pour la scolarité de ses enfants. Ces derniers ne pouvaient pas profiter d’une école internationale à Rennes alors que ce paramètre représentait une condition à son arrivée l’été dernier. La recrue de l’Olympique Lyonnais a donc tenu à rassurer le club breton.

Matic avait la tête ailleurs

« En fait c’est très simple. Pour être honnête, j’ai aimé Rennes, le club et les gens là-bas, a confié le Serbe. Je pense que c’est un club fantastique, particulièrement pour les jeunes joueurs qui peuvent s’y développer. Je dois dire que, professionnellement, je me sentais vraiment très bien là-bas. Ils m’ont intégré de la même manière que cela a été fait ici. En termes de football ce n’était que du positif. Le seul problème, c’est que j’ai trois enfants et ils ont l’habitude d’aller dans une école internationale en langue anglaise. On n’a pas pu trouver ça à Rennes, c’était le seul problème. »

« Moi en tant que professionnel, je ne peux pas être concentré à 100% si mes enfants ne sont pas heureux et ne s’acclimatent pas bien, s’est justifié Nemanja Matic. C’était le seul problème même si pour moi c’était un gros problème parce qu’on s’est mis d’accord pour dire que la famille passe en premier. Je ne peux rien dire de négatif sur le Stade Rennais parce que c’est un club fantastique, des gens fantastiques et pour moi c’était un plaisir de faire partie de ce club. » Dans une excellente dynamique, le SRFC a bien digéré le départ du milieu défensif.