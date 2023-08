OL ‍: Pour Barcola, le PSG prépare le pire scénario

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Le Paris Saint-Germain n’a pas oublié Bradley Barcola. Avant de s’attaquer à l’ailier de l’Olympique Lyonnais, les Parisiens souhaitent d’abord conclure le transfert de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort. Le club rhodanien devra donc gérer ce dossier dans la dernière ligne droite du mercato.

A moins de deux semaines de la fermeture du mercato, certains clubs sont loin d’avoir terminé leur recrutement. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain qui espère encore renforcer son secteur offensif. Le champion de France en titre n’a pas fait une croix sur Bradley Barcola. Au contraire, le club de la capitale a simplement prévu de recruter Randal Kolo Muani dans un premier temps. Les discussions avec l’Eintracht Francfort pourraient durer un moment étant donné l’écart entre les deux parties.

Mercato : le PSG a transmis une première offre pour Kolo Muani

Le Paris Saint-Germain, qui a trouvé un accord avec l’international français, a transmis une première offre estimée à 60 millions d’euros, révèle le quotidien Le Parisien. Une proposition sans doute insuffisante puisque le pensionnaire de Bundesliga attendrait au moins 80 millions d’euros sur ce transfert. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain ne reviendra à la charge pour Bradley Barcola que dans un second temps. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais.

Barcola transféré en fin de mercato ?

Le club rhodanien, finalement ouvert à la vente de son ailier, mais seulement à condition de récupérer entre 40 et 50 millions d’euros, risque de subir les assauts parisiens en toute fin de mercato. En cas de départ du Bleuet, il serait alors difficile de trouver son successeur en un temps très limité, et toujours en tenant compte des restrictions imposées par la DNCG. Même en anticipant, pas sûr que l’Olympique Lyonnais parvienne à recruter un attaquant du même niveau avec ces contraintes. Bradley Barcola, lui, est évidemment loin de ces préoccupations et ouvre clairement la porte à un transfert au Paris Saint-Germain.