L’OM s'impatiente, Paulo Fonseca mis sous pression ‍?

Par Corentin Facy

Traumatisé par sa laborieuse quête d’un entraîneur l’été dernier, Pablo Longoria veut s’assurer au plus vite la signature de Paulo Fonseca. Mais l’actuel entraîneur de Lille n’est pas aussi pressé que le président de l’OM.

Sous contrat avec Lille à la fin de la saison, Paulo Fonseca est la priorité de l’Olympique de Marseille pour succéder à Jean-Louis Gasset. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Pablo Longoria souhaite boucler la venue de l’entraîneur portugais au plus vite. Les discussions ont déjà été entamées entre l’OM et l’entourage de Paulo Fonseca avec l’objectif côté marseillais de sécuriser la signature du coach de 51 ans dans les plus brefs délais afin d’éviter de se faire griller par la concurrence notamment incarnée par l’AC Milan. Mais de son côté, l’ex-entraîneur de l’AS Roma n’est pas aussi pressé que l’OM.

D’abord, il veut terminer la saison avec Lille dans les règles de l’art en qualifiant son équipe pour la Ligue des Champions avant de parler publiquement de son avenir, ce qui est bien compréhensible. Ensuite, il n’a aucun intérêt à se précipiter alors qu’il ne sait toujours pas si l’AC Milan veut le recruter, puisque le club lombard hésite entre plusieurs coachs (les noms de Conceicao ou Gallardo sont évoqués en Italie). Néanmoins, l’OM n’a pas l’intention de laisser ce dossier trainer en longueur selon l’insider Marwan Belckacem, qui pense que Pablo Longoria pourrait s’impatienter au point de mettre publiquement la pression à Paulo Fonseca.

L'OM prêt à mettre la pression à Paulo Fonseca ?

« Je pense que l'OM pourrait rapidement mettre la pression à Paulo s'ils n'ont pas l'assurance d'un oui rapidement. Été dernier traumatisant et pas envie de répéter ça, je ne serais pas étonné de voir sortir du chapeau un plan B pour faire pression » a d’abord lancé l’insider avant de poursuivre. « J’en fais beaucoup avec la propagande Fonseca parce que c'est drôle d'événementialiser le dossier mais... Je suis tout à fait conscient que l'affaire est loin d'être scellée, ne prenez pas ça pour de l'assurance. Tant que ce n’est pas signé, on s'attendra à la clim ». A Marseille, on a bien conscience que le classement sera également déterminant pour convaincre Paulo Fonseca.

Une 6e place qualificative pour l’Europa League en cas de victoire du PSG en finale de la Coupe de France apporterait de solides arguments à l’OM pour faire venir Paulo Fonseca mais en attendant, la prudence reste de mise. Avec l’intention de tout mettre en œuvre pour obtenir le feu vert du coach portugais au plus vite.