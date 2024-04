OL ‍: Tout a changé, Lyon le fait kiffer

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a fait le nécessaire ce dimanche soir pour repartir de Nantes avec un précieux succès. L'état d'esprit des Gones continue de bluffer certains observateurs.

Lyon peut aborder cette fin de saison avec excitation et sérénité. Si la situation était catastrophique au début de l'hiver dernier, tout s'est arrangé depuis. Pierre Sage, fort de l'apport de bonnes recrues, réalise du très bon travail. Le nouvel état d'esprit de son groupe plait aux fans et autres observateurs de l'OL, assez surpris de voir à quel point les choses ont changé. A Nantes, alors que la situation était mal embarquée, les Rhodaniens se sont arrachés pour totalement inverser le scénario et repartir de la Beaujoire avec les trois points. Et tout le monde était concerné.

Pierre Sage a tout changé à l'OL

Dans une chronique pour Le Progrès, Sidney Govou a dit tout le bien qu'il pensait de ce nouvel OL version Pierre Sage, alors qu'il était très inquiet il y a quelques semaines. « Cette saison de l’OL est vraiment surprenante. C’était dans le mauvais sens avant l’hiver. Depuis, c’est l’inverse. C’est difficilement imaginable d’être passé de 7 points en 14 matchs à 31 points pris depuis. Au-delà de ce que proposent les joueurs sur le terrain, la mentalité a « switché » avec l’arrivée de Pierre Sage. Ce n’est pas que les joueurs d’ailleurs. Je regarde souvent l’attitude du banc, et ça fait longtemps que je n’ai pas vu un banc aussi imprégné par ce qui se passe sur le terrain, remplaçants comme membres du staff. Ça dénote de ce qu’on voyait ces dernières années, où je trouvais que c’était assez plat », a notamment indiqué Sidney Govou, qui pense l'OL capable de faire de belles choses avec un état d'esprit retrouvé. Un état d'esprit dont les Gones auront besoin le 25 mai prochain pour tenter de remporter la Coupe de France à Lille face au PSG.